Pinterest: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Pinterest hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Pinterest ein Ergebnis je Aktie von 0.060 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Pinterest mit einem Umsatz von insgesamt 1.18 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 998.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18.17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch