Pinnacle West Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pinnacle West Capital hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3.49 USD gegenüber 3.39 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.97 Milliarden USD gegenüber 1.82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch