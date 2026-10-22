Pinnacle Bancshares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pinnacle Bancshares präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pinnacle Bancshares 1.19 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Pinnacle Bancshares im vergangenen Quartal 4.9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pinnacle Bancshares 4.6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch