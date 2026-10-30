Ping An Insurance präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ping An Insurance hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.26 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ping An Insurance 3.93 HKD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44.43 Prozent auf 215.25 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Ping An Insurance 387.31 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch