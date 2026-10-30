Ping An Insurance (Group) Company of China verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ping An Insurance (Group) Company of China stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Ping An Insurance (Group) Company of China ein EPS von 1.01 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44.58 Prozent auf 27.45 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 49.52 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch