Pine Cliff Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pine Cliff Energy hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pine Cliff Energy -0.020 CAD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Pine Cliff Energy mit einem Umsatz von insgesamt 38.3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3.23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch