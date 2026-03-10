Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.03.2026 18:46:39
Pilotengewerkschaft VC ruft zu Lufthansa-Streik am 12. und 13. März auf
DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks bei den Fluggesellschaften Lufthansa Cityline sowie Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo aufgerufen. Bestreikt werden Flüge, die am 12. und 13. März von deutschen Flughäfen starten, wie die Gewerkschaft mitteilte. Davon ausdrücklich ausgenommen sind vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten Flüge der beiden Passagierairlines aus Deutschland zu den folgenden Destinationen: Ägypten, Aserbaidschan, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Die Gewerkschaft betonte, dass auch keine Flüge aus aktuellen Krisengebieten von den Streikmassnahmen betroffen sein werden.
Hintergrund der Arbeitskampfmassnahmen sind zum einen die gescheiterten Tarifverhandlungen über Vergütungsfragen bei der Cityline und zum anderen über die betriebliche Altersversorgung der Flugzeugführer bei der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 13:47 ET (17:47 GMT)
Nachrichten zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
|
05.03.26
|Ausblick: Deutsche Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.02.26
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Deutsche Lufthansa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Deutsche Lufthansa AG (spons. ADRs)
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: SMI schliesst freundlich -- DAX beendet Handel kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die US-Börsen zeigen sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.