Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’173 -0.4%  SPI 18’514 -0.4%  Dow 48’579 0.2%  DAX 24’154 0.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’933 -0.1%  Gold 4’805 0.3%  Bitcoin 58’585 -0.4%  Dollar 0.7835 0.0%  Öl 98.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Life1485278Novartis1200526BACHEM117649372Swiss Re12688156Accelleron Industries116936091
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
FTSE 100-Wert Schroders-Aktie: Diese Schroders-Dividendenausschüttung wurde beschlossen
So verdienen Reiseblogger Geld
Nestlé-Aktie: Thomas Jordan in Verwaltungsrat gewählt
Netflix-Aktie kaum verändert: Streamingunternehmen steigert Umsatz und Gewinn stärker als erwartet
SIG-Aktie: Aktionäre lehnen Vergütungsbericht an GV ab
Suche...

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.04.2026 06:48:36

Piloten der Lufthansa streiken auch am Freitag

Lufthansa
7.21 CHF -0.06%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (awp international) - Bei der Lufthansa setzen die Piloten am Freitag ihren Streik im laufenden Tarifkonflikt fort. Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen davon waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

Am Freitag sind die Lufthansa und ihre Tochtergesellschaft Cityline betroffen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ankündigte. Deshalb sind abermals zahlreiche Flugausfälle zu erwarten. Am Donnerstag wurden Hunderte Flüge annulliert.

In den Tarifverhandlungen geht es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten wird./brd/DP/stw

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?