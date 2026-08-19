Pilgrims Pride Aktie 10866654 / US72147K1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.08.2026 17:26:21
Pilgrim's Pride Corp. Stock Gains 14%
(RTTNews) - Shares of Pilgrim's Pride Corporation (PPC) are gaining around 14 percent in Wednesday morning trading, likely due to JBS N.V.'s (JBS) announcement yesterday to acquire all of the outstanding shares of common stock of the company.
The company's shares are currently trading at $32.36 on the Nasdaq, up 13.54 percent. The stock opened at $30.40 and has climbed as high as $32.85 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $25.90 to $47.70.
Upon completion of the proposed transaction, shares of PPC common stock would no longer be quoted on Nasdaq.
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pilgrims Pride Corp
|
28.07.26
|Ausblick: Pilgrims Pride verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Pilgrims Pride veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Pilgrims Pride legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Pilgrims Pride legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Pilgrims Pride Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.