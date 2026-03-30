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30.03.2026 19:06:36
Pilatus: Indonesische Luftwaffe bestellt zwölf PC-24-Flugzeuge
Stans (awp) - Indonesien bestellt beim Schweizer Flugzeughersteller Pilatus zwölf PC-24-Jets für die Luftwaffe. Ein Vertrag wurde mit dem beauftragten Rüstungspartner abgeschlossen und umfasst zudem Optionen für weitere Flugzeuge sowie Ausrüstung, Ersatzteile, Training und technischen Support aus Stans.
Die PC-24 sollen bei der indonesischen Luftwaffe für die Ausbildung von Transportpiloten sowie für Transport- und Verbindungsmissionen eingesetzt werden, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.
Der Jet ist für den Einpilotenbetrieb zertifiziert, verfügt über eine Standardfrachttür und kann auch auf unbefestigten Pisten operieren. Diese Eigenschaften seien entscheidend für den Einsatz in dem aus über 17'000 Inseln bestehenden Land, schreibt Pilatus.
Parallel zur Bestellung wurde zudem eine Absichtserklärung für die Lieferung von 24 PC-21-Trainingsflugzeugen unterzeichnet. Dieses Paket umfasst ebenfalls Ausbildungsanlagen am Boden, Ersatzteile, Bodenausrüstung und technischen Support, wie es in der Mitteilung hiess.
yz/to
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