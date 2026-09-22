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22.09.2026 10:05:51
Pilatus-Bahnen: Rekordumsatz trotz 4% weniger Gästen
Die Pilatus-Bahnen erzielten bis Ende August mit 31.9 Mio. CHF einen neuen Höchstumsatz, obwohl 4% weniger Gäste auf den Berg kamen. Das Gruppengeschäft aus Asien litt unter der Irankrise, die […]
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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
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Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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