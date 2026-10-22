PIL Italica Lifestyle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PIL Italica Lifestyle äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 282.5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 276.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch