PIETRO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PIETRO liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PIETRO die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.79 JPY gegenüber 9.75 JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.35 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PIETRO einen Umsatz von 2.97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch