PIETRO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PIETRO hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.82 JPY. Im Vorjahresquartal waren -16.260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch