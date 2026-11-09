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09.11.2026 12:43:45
Pierrakakis: Keine rasche Klärung bei EZB-Präsidentschaft
DOW JONES--Die Frage, wer nächster Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) wird, kann offenbar nicht schnell geklärt werden. Eurogruppen-Chef Kyriakos Pierrakakis sagte am Montag vor dem Treffen der Finanzminister aus den Euro-Ländern in Brüssel: "Heute wird es in erster Linie um einen Informationsaustausch und eine Diskussion gehen", fügte der Grieche hinzu, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Vor dem Treffen hatten Spanien und die Niederlande für ihre jeweiligen Kandidaten zur Nachfolge von EZB-Chefin Christine Lagarde geworben, die im Februar 2027 vorzeitig abtritt.
EZB-Präsidentin Lagarde hat angekündigt, am 7. Februar und damit rund acht Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit zurückzutreten. Nach EU-Regeln müssen die Finanzminister der Eurozone einen Kandidaten empfehlen, der sich anschliessend einer Anhörung im Europäischen Parlament stellen muss. Die Nominierung ist dann Sache der EU-Staats- und Regierungschefs. Diese soll bis Jahresende über die Bühne gehen.
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DJG/DJN/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
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