Pierin Vincenz will keine Angaben zu seinen Verhältnissen machen

Zürich (awp/sda) - Der ehemalige Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hat am Dienstag gleich zu Beginn der Befragung klargestellt, dass er keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen wolle. Er begründete dies mit der enormen Publizität seines Falls.

"Ich möchte mich selbst und mein Umfeld schützen", sagte Vincenz vor dem Zürcher Obergericht. Einzig zu seinem Wohnort machte der 70-Jährige kurz Angaben. Nachdem seine Villa in Niederteufen AR verkauft wurde, zog er ins Tessin, genauer nach Figino bei Lugano.

Seinen aktuellen Zustand bezeichnete er als "etwas angespannt, aber soweit in Ordnung". Er blieb bei der Darstellung, dass die zahlreichen Stripclub-Besuche geschäftlicher Natur gewesen seien. Das habe er alles vor Bezirksgericht Zürich schon erklärt.

Zu Beginn des zweiten Prozesstages lehnte das Obergericht mehrere Anträge von Seiten der Anwälte ab. Diese hatten ein weiteres Mal versucht, den Prozess platzen zu lassen.