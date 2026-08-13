Pieridae Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pieridae Energy hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.05 CAD gegenüber 0.010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 91.8 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 55.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch