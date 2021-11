Pierer Mobility übernimmt US-Velohersteller Felt Bicycles

Der Schritt passe "perfekt" in die Gesamtstrategie der Tochter Pierer E-Bikes, wird CEO Stefan Pierer in einem Communiqué vom Dienstagabend zitiert.

Angaben zum Kaufpreis finden sich darin nicht. Doch schreibt Pierer, dass die Übernahme von Felt aus insgesamt drei Komponenten bestehe: dem Kauf der Felt-Markenwerte, der Geschäftswerte in Europa und in Nordamerika sowie der Integration der neuen Belegschaft in die 2019 gegründete Pierer E-Bikes.

Gegründet wurde Felt Bicycles 1991 in Kalifornien. Die Firma stellt etwa Renn-, Triathlon-, Bahn-, Cyclocrossräder her. Im Rahmen der Strategie sei der Kauf für die Unternehmensgruppe Pierer der nächste Schritt, eine weltweit führende Rolle im Velo-Bereich einzunehmen, heisst es im Communiqué weiter.

Wels (awp)