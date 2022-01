Pierer Mobility stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht

Das österreichische Unternehmen geht von einem Umsatzwachstum von 6 bis 10 Prozent aus und stellt eine EBITDA-Marge von 15 bis 17 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent in Aussicht, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst. Zum Umsatzplus sollen laut den Angaben "trotz der Herausforderungen in der Zulieferkette" alle Kernbereiche beitragen, also das Geschäft mit Motorrädern und mit Velos sowie E-Bikes.

Erste Kennzahlen für das Jahr 2021 will die an der Schweizer Börse SIX kotierte Pierer Mobility am 1. Februar veröffentlichen, den vollständigen Bericht dann am 29. März. Anfang Jahr war bereits angekündigt worden, dass beim Umsatz wohl 2,02 bis 2,04 Milliarden Euro resultieren werden und bei der EBIT-Marge 9,0 bis 9,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren die Verkäufe lediglich bei 1,53 Milliarden und die Marge bei rund 7 Prozent zu liegen gekommen.

Wels (awp)