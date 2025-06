Pierer Mobility schlägt drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat vor

Wels (awp) - Beim angeschlagenen Zweiradhersteller Pierer Mobility kommt es im Zuge der Neuausrichtung zu Änderungen im Aufsichtsrat. Der Vorsitzende, Stephan Zöchling, sowie Rajiv Bajaj und Friedrich Roithner legen nach der erfolgten Sanierung der KTM-Gesellschaften ihr Mandat zu ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2025 nieder.

Stattdessen würden sich Dinesh Thapar (CFO der Bajaj Auto Limited) sowie die Rechtsanwälte Ernst Chalupsky und Ewald Oberhammer zur Wahl in das Aufsichtsgremium der an der Schweizer Börse kotierten Gesellschaft stellen, heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.

Pierer Mobility war mit der finanziellen Schieflage der Motorrad-Tochter KTM unter Druck geraten. Ein nun abgeschlossenes Sanierungsverfahren soll die Situation stabilisieren. Im Februar stimmten die KTM-Gläubiger einer Restrukturierungsplanquote von 30 Prozent zu. Die Sanierungspläne treten laut früheren Angaben diesen Monat in Kraft, sofern kein Rekurs erhoben wird.

