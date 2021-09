Pierer Mobility macht vorwärts bei der Vereinfachung der Beteiligungsstruktur

Die indische Partnerin Bajaj überträgt dabei ihre KTM-Beteiligung in Höhe von 46,5 Prozent an Pierer. In diesem Zusammenhang will Pierer das Kapital erhöhen.

In einem ersten Schritt habe heute die Bajaj ein Aktienpaket von 46,5 Prozent (von insgesamt rund 48%) an KTM in die von der Pierer-Gruppe gehaltene PTW Holding AG, die die Mehrheit an der Pierer Mobility AG hält, eingebracht. Im Gegenzug habe Bajaj eine Beteiligung an der PTW Holding AG im Ausmass von 49,9 Prozent erhalten, teilte Pierer am Mittwoch mit.

In einem zweiten Schritt werde das nunmehr von der PTW Holding AG gehaltene KTM-Aktienpaket im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Pierer Mobility AG gegen Gewährung neuer Aktien eingebracht. Der Vorstand von Pierer habe dafür eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von 895 Millionen Euro beschlossen. Dies entspreche 49,9 Prozent des bestehenden Grundkapitals. Dies soll aus dem genehmigten Kapital durchgeführt werden.

Dabei würden 11'257'861 neue Aktien zu einem Ausgabebetrag von 79,50 Euro je Aktie ausgegeben. Die Kapitalerhöhung der Pierer Mobility AG erfolge ausschliesslich gegen Sacheinlage der KTM Aktien durch die PTW Holding AG und geschehe unter Bezugsrechtsauschluss der übrigen Aktionäre, heisst es. Die Kapitalerhöhung werde vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat in der zweiten Oktoberhälfte durchgeführt.

Nach Durchführung dieser Transaktion erhöht sich die Beteiligung der Pierer Mobility AG an der operativen KTM AG auf 98,2 von derzeit rund 51,7 Prozent. Die Pierer-Gruppe werde weiterhin die alleinige Kontrolle über die Pierer Mobility AG behalten. Bajaj steigt derweil zu einem bedeutenden Aktionär von Pierer Mobility auf.

Wels (awp)