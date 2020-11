Pierer Mobility: Grossaktionär und Bajaj sprechen über Beteiligungsstruktur

Wels (awp) - Beim Motorradbauer Pierer Mobility könnte es zu einem Umbau der Beteiligungsstruktur kommen. Die indische Bajaj Auto will offenbar ihren Anteil an der Tochter KTM in eine Beteiligung an Mobility umwandeln.

Die Beteiligungsgesellschaft von CEO und Verwaltungsratspräsident Stefan Pierer, die Pierer Industrie, hat mit Bajaj Auto Gespräche über eine Beteiligung auf Ebene der Pierer Mobility wieder aufgenommen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

Dabei werde die Möglichkeit geprüft, den von Bajaj gehaltenen Anteil von 48 Prozent an KTM in die Pierer Mobility einzubringen. Die Pierer-Gruppe würde dabei weiterhin die kontrollierende Mehrheit an Mobility behalten.

Derzeit hält Pierer Industrie mehr als 60 Prozent an Mobility. Diese ist zu rund 51,7 Prozent an der KTM AG beteiligt. Bajaj Auto wiederum hält aktuell rund 48 Prozent an KTM.

In einem ersten Schritt werde der Mobility-Anteil von Pierer Industrie als Sacheinlage in die "PTW Holding AG" eingebracht. Sollte es zu einer Entscheidung kommen, werde Mobility die Voraussetzungen und Bedingungen für eine Kapitalerhöhung aus dem bestehenden genehmigten Kapital in Betracht ziehen, wie es weiter heisst. Dabei ist eine Kapitalerhöhung um bis zu 50 Prozent des bestehenden Grundkapitals möglich. Durch Vollzug der Transaktion würde der Anteil an KTM auf rund 99,7 Prozent steigen.

Die an der SIX kotierten Aktien von Pierer Mobility wurden zeitweise vom Handel ausgesetzt und notieren aktuell unverändert auf 59 Franken.

yr/kw