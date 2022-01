Pierer Mobility erhöht Prognosen nach neuem Rekordjahr 2021

Wels (awp) - Der Zweiradbauer Pierer Mobility hat 2021 ein weiteres Rekordjahr mit deutlich steigenden Verkaufszahlen sowohl für Motorräder wie für Fahrräder verzeichnet. Das österreichische Unternehmen erhöht nun seine Prognosen für den Umsatz und die Marge.

Im vergangenen Geschäftsjahr habe Pierer Mobility 332'881 Motorräder verkauft, was einem Anstieg um 23 Prozent entsprach, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit habe man das elfte Rekordjahr in Folge verzeichnet. Darüber hinaus habe die Fahrrad-Division mit den Marken Husqvarna, R Raymon und Gasgas ein Absatzwachstum von mehr als 40 Prozent erzielen und insgesamt 102'753 Fahrräder verkauft, davon 76'916 E-Bikes (+37 Prozent).

Das Unternehmen erhöht nun seine Umsatzprognose für das vergangene Jahr auf 2,02 bis 2,04 Milliarden Euro, nachdem es im Sommer noch von einem Umsatz von 1,9 bis 2,0 Milliarden ausgegangen war. Die Prognose für die EBIT-Marge im 2021 setzt Pierer auf 9,0 bis 9,5 Prozent hinauf von vorher 8 bis 9 Prozent.

Seine vorläufigen Kennzahlen für das Jahr 2021 will die an der Schweizer Börse SIX kotierte Pierer Mobility am 1. Februar veröffentlichen.

tp/