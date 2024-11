Pierer Mobility-Aktie rutscht ab: Pierer Mobility will KTM restrukturieren

Das Management sei derzeit dabei, die Finanzierung der KTM AG sicherzustellen, teilte Pierer am Dienstagabend mit. Dazu gebe es Gespräche mit der Ankeraktionärin Bajaj AG. Konkretes Ziel sei eine Überbrückungsfinanzierung in dreistelliger Millionenhöhe.

Neben Bajaj sei man auch mit bestehenden Finanzgläubigern im Gespräch, hiess es weiter. Für die Dauer dieser Gespräche werde jedoch angestrebt, mit den beteiligten Finanzgläubigern ein Stillhalteabkommen als Grundlage für die finanzielle Restrukturierung zu vereinbaren.

Die Verhandlungen befänden sich zudem noch in einem frühen Stadium, weshalb noch keine weiteren konkreten Aussagen gemacht werden könnten.

Liquidität sichern

Ziel sei es, einerseits die Liquidität von KTM zu sichern und andererseits das Unternehmen operativ wieder auf eine stabile Basis zu stellen. Vor dem Hintergrund des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds werde eine noch tiefere operative Restrukturierung vorangetrieben.

Dabei will Pierer die Lagerbestände sowohl auf Ebene der KTM AG als auch bei den Händlern durch eine deutliche Reduktion der Produktionsmengen auf ein wirtschaftlich nachhaltiges Niveau senken. Auch der Overhead-Bereich soll nochmals deutlich angepasst werden. Ab 2025 sollen dann Kosten und Absatz auf einem redimensionierten Niveau stabilisiert sein.

Gewinnwarnung im Oktober

Pierer hatte bereits im Oktober eine Gewinnwarnung herausgegeben. Man werde im laufenden Jahr bei Umsatz und Ergebnis sowie beim Abbau von Working Capital und Nettoverschuldung hinter den Erwartungen zurückbleiben, hiess es damals.

Die länger als erwartet anhaltenden schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen machen Pierer zu schaffen. So stagniert die europäische Wirtschaft, der wichtige deutsche Markt befindet sich sogar in einer Rezession. In den USA wiederum wird die Kaufkraft der Konsumenten durch hohe Lebenshaltungskosten und teure Konsumentenkredite gedämpft.

Die Pierer-Tochter KTM stellt Motorräder her. Das heutige Unternehmen ist aus einer Reihe von Umstrukturierungen hervorgegangen. Die Motorradproduktion geht jedoch bis auf das Jahr 1953 zurück.

Pierer-Aktien mit Blick auf KTM-Restrukturierung im Tiefflug

Die Aktien von Pierer Mobility sind am Mittwoch im freien Fall. Nachdem der österreichische Zweiradhersteller vergangenen Monat bereits eine Gewinnwarnung aussprechen musste, kommunizierte er am Dienstagabend eine vertiefte Restrukturierung der Tochter KTM. Dafür braucht das Unternehmen viel Geld. Anlegerinnen und Anleger flüchten aus den Pierer-Aktien.

Bereits vor Monatsfrist hatten die Titel nach der Ankündigung der Gewinnwarnung zweistellige Einbussen verzeichnet. Zu Jahresbeginn hatte einen Aktie von Pierer Mobility noch knapp 46 Franken gekostet.

Pierer beschreibt das Marktumfeld für den Motorradhersteller KTM nach wie vor als herausfordernd und muss nun eine noch tiefere Restrukturierung durchführen. Die Produktion soll gedrosselt und der Overhead-Bereich nochmals deutlich verkleinert werden. Um KTM auf eine finanziell stabile Basis zu stellen, spricht Pierer zudem mit der Ankeraktionärin Bajaj über eine Überbrückungsfinanzierung in dreistelliger Millionenhöhe.

Die Unsicherheit um die Zukunft von Pierer sei zu gross, heisst es bei der Bank Vontobel. Angesichts der bereits sehr hohen Schuldenlast nehme das Risiko zu, dass Pierer Schulden in Eigenkapital umwandeln müsse. Das hat in der Regel für die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre eine spürbare Gewinnverwässerung zur Folge.

Unklar sei darüber hinaus, wie sich das Geschäft von KTM in Zukunft entwickeln und ob sich das Unternehmen erholen wird, schreibt Vontobel-Analyst Mark Diethelm. Er stellt sein "Hold"-Rating für die Aktie unter Beobachtung.

Die Pierer Mobility-Aktie notiert an der Schweizer Börse zeitweise 34,64 Prozent tiefer bei 7,43 Franken.

kw/

Wels (awp)