Pierer Mobility-Aktie legt zu: Trennung von Finanzchef Viktor Sigl

Finanzchef Viktor Sigl verlässt den Zweiradhersteller. Zudem wird Gottfried Neumeister per 1. September als weiteres Mitglied des Vorstandes der Pierer Mobility AG und der KTM AG bestellt.

Die Vorstandsmandate von Sigl als CFO bei der Pierer Mobility AG und der KTM AG wurden in gegenseitigem Einvernehmen beendet, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Firmenchef Stefan Pierer übernehme die bisherigen Agenden und Aufgaben von Sigl interimistisch.

Gottfried Neumeister war in leitenden Positionen, unter anderem Co-CEO der DO & CO Aktiengesellschaft. Zuvor habe er mit Niki Lauda die Fluggesellschaft Flyniki gegründet und sei dann bis zum Verkauf der Firma an die Air Berlin als Geschäftsführer für die Entwicklung des Luftfahrtgeschäftes verantwortlich gewesen.

Die Pierer Mobility-Aktie steigt im Wiener Handel um 3,34 Prozent auf 30,90 Euro.

