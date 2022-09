Pierer Mobility-Aktie legt zu: Tochter KTM übernimmt Vertrieb von MV Agusta Motorrädern in Nordamerika

Die Pierer Tochter KTM übernimmt den Vertrieb, die Vermarktung und die Kundenbetreuung für die italienischen Motorräder in den Märkten USA, Kanada und Mexiko.

Die Vertriebsübernahme der Traditionsmarke MV Agusta ergänze das Angebot an Premium-Motorrädern der Pierer Mobility-Gruppe und verschaffe MV Agusta einen wettbewerbsfähigen Zugang zum nordamerikanischen Markt, teilte Pierer am Mittwoch mit. KTM bringe in diese Partnerschaft die starke Marktpräsenz in Nordamerika ein, wo Pierer 2022 mit "seinen" Motorradmarken KTM, Husqvarna und GASGAS mehr als 100'000 Einheiten verkaufen will.

Die Papiere der Pierer Mobility gewinnen an der SIX zeitweise 0,84 Prozent auf 60,10 Euro.

pre/cf

Wels (awp)