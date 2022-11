Pierer Mobility-Aktie im Plus: Pierer Mobility beteiligt sich an MV Agusta

Im Rahmen einer strategischen Kooperation werde die Tochter KTM zudem mit MV Agusta beim weltweiten Vertrieb zusammenarbeiten, teilten die Österreicher am Donnerstag nach Börsenschluss mit.

Demnach werde KTM die MV Agusta bei der Lieferkette unterstützen und den Einkauf übernehmen. Zudem würden die italienischen Motorräder "teilweise" über das weltweite Vertriebsnetz von Pierer Mobility vertreiben. Vor wenigen Wochen bereits hatte Pierer den Vertrieb der Agusta-Maschinen in den Märkten USA, Kanada und Mexiko gemeldet.

Wie Pierer weiter erklärte, geschieht die Übernahme des Minderheitsanteils im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht genannt.

An der SIX geht es für die Papiere von Pierer Mobility am Freitag zeitweise um 1,2 Prozent hoch auf 59,20 Franken.

ra/cg

Wels (awp)