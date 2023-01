Pierer Mobility-Aktie dreht ins Plus: Pierer Mobility mit positivem Ausblick nach neuem Rekordjahr 2022

Für das Geschäftsjahr 2023 zeigt sich das Unternehmen weiterhin optimistisch.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 dürfte zwischen 2,42 und 2,44 Mrd Euro betragen haben, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das entspräche einer Steigerung um rund 19 Prozent. Dabei nahm die Stückzahl der verkauften Motorräder um 13 Prozent auf 375'612 zu und diejenige der E-Bikes und Fahrräder um 15 Prozent auf 118'427. Rund zwei Drittel der Motorräder wurden ausserhalb Europas verkauft, insbesondere in Nordamerika, Indien und Australien.

Die operative Gewinnmarge dürfte gemäss den provisorischen Zahlen zwischen 9 und 10 Prozent erreicht haben. Das wäre am oberen Ende der prognostizierten 8 bis 10 Prozent.

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2023 zeigt sich Pierer zuversichtlich. Der Ausblick auf das Jahr 2023 sei positiv, heisst es dazu. Konkret rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent sowie mit einer EBIT-Marge im Bereich von 8 bis 10 Prozent.

Seine vorläufigen Kennzahlen für das Jahr 2022 will die an der Schweizer Börse kotierte Pierer Mobility AG am 31. Januar veröffentlichen.

Im Wiener Aktienmarkt geht es für die Aktie von Pierer Mobility zeitweise 1,91 Prozent auf 74,80 Euro nach oben.

Wels (awp)