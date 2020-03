Pierer Mobility AG neu auch an der Frankfurter Börse notiert

Wels (awp) - Die Aktien der Pierer Mobility AG (ehemals KTM Industrie) können ab heute auch an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Ziel der Zweitkotierung sei eine Erhöhung der Handelsliquidität im Euroraum, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Pierer Mobility hatte den Schritt bereits Anfang Jahr angekündigt. An der Primärkotierung an der Schweizer Börse SIX werde unverändert festgehalten, hiess es damals. Die Kotierung an der Wiener Börse soll dagegen aufgegeben werden.

