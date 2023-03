Pierer-Aktie fester: Pierer Mobility will Vorstand erweitern - Neuer Finanzchef

Zudem hat der Aufsichtsrat das am 31. Dezember 2023 endende Vorstandsmandat von CEO Stefan Pierer vorzeitig bis Ende 2025 verlängert.

Auch die Vorstandsmandate von Viktor Sigl und Hubert Trunkenpolz seien vorzeitig bis Ende 2027 verlängert worden, teilte das an der Schweizer Börse kotierte österreichische Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit.

Darüber hinaus will der Aufsichtsrat den Vorstand der Gesellschaft aufstocken und mehrere derzeitige Mitglieder des Vorstands der KTM AG auch auf Ebene der Pierer Mobility AG berufen. Dazu muss die statutarische Maximalzahl an Vorstandsmitgliedern erhöht werden, worüber die Aktionäre an der kommenden Generalversammlung vom 21. April befinden werden. Nach der GV sollen Alex Pierer, Florian Kecht, Florian Burguet und Rudolf Wiesbeck neu in den Vorstand der Pierer Mobility AG einziehen, wie es weiter hiess.

Finanzchef Friedrich Roithner gibt sein Amt auf die GV hin auf, um in den Verwaltungsrat einzuziehen. Seine Nachfolge als CFO soll Viktor Sigl antreten, der bereits dem Vorstand der Gesellschaft angehört, wie Pierer weiter schrieb.

Die Pierer-Aktie steigt an der SIX zeitweise 1,52 Prozent auf 79,90 Franken.

Wels (Ö) (awp)