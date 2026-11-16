Pierce Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Pierce Group Registered gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.10 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Pierce Group Registered 0.030 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.09 Prozent auf 453.0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 427.0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch