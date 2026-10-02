Pieno zvaigzdes AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Pieno zvaigzdes AB hat am 29.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.15 EUR gegenüber 0.050 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 59.4 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pieno zvaigzdes AB 56.3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch