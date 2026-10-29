Piedmont Office Realty Trust A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Piedmont Office Realty Trust A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Piedmont Office Realty Trust A -0.110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 151.2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 139.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch