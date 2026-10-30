Pidilite Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Pidilite Industries hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 6.04 INR gegenüber 5.69 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 42.98 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35.54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch