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19.11.2026 10:39:36
Pictet weiht neuen Hauptsitz mit 4500 Arbeitsplätzen in Genf ein
Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Pictet hat ihren neuen Hauptsitz eingeweiht. Der Campus Pictet de Rochemont bietet insgesamt 4500 Arbeitsplätze und vereint sämtliche Genfer Aktivitäten der Bankengruppe an einem Standort.
Herzstück ist ein über 90 Meter hoher Turm mit 23 Stockwerken und 2000 Arbeitsplätzen, wie Pictet am Donnerstag mitteilte. Der Neubau befindet sich im Süden der Stadt Genf, im Entwicklungsgebiet Praille Acacias Vernets (PAV) unweit des Bahnhofs Lancy-Pont-Rouge. Zum Campus gehören zudem knapp 100 Wohnungen, Gewerbeflächen und ein öffentlicher Park.
Besonderes Gewicht legte Pictet auf die Nachhaltigkeit. Durch den Neubau und die Zusammenlegung der Aktivitäten will die Bank den jährlichen CO2-Ausstoss des Genfer Standorts ab 2027 von 900 auf 150 Tonnen senken.
Auch international will Pictet weiter wachsen. So plant die Bank für 2027 einen Standort im Finanzzentrum von Dubai. Zudem wird die Eröffnung eines Büros in Athen geprüft.
to/cf
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