Pictet verdient im ersten Halbjahr bei steigenden Erträgen mehr

Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Pictet hat im ersten Halbjahr 2026 bei steigenden Erträgen deutlich mehr verdient. Die verwalteten Vermögen haben ebenfalls zugenommen.

Der Geschäftsertrag zog im Berichtshalbjahr um 4 Prozent auf 1,64 Milliarden Franken an, wie die Bankengruppe am Freitag mitteilte. Da der Gesamtaufwand gleichzeitig lediglich um 1 Prozent stieg, kletterte der Reingewinn um 12 Prozent auf 371 Millionen Franken gar zweistellig.

In einem von geopolitischer Unsicherheit geprägten Umfeld seien die Pictet anvertrauten Kundengelder auf ein Allzeithoch gestiegen, heisst es zum Geschäftsverlauf. So nahmen die verwalteten Vermögen per Mitte Jahr im Vergleich zu Ende 2025 um 7 Prozent auf 810 Milliarden Franken zu.

Die Bank verfügt laut eigener Einschätzung weiterhin über eine solide Eigenkapitalbasis und eine robuste Gesamtkapitalquote. Das Eigenkapital lag per Ende Juni bei 3,17 Milliarden Franken und die Gesamtkapitalquote bei 21,9 Prozent.

Pictet ist nach eigenen Angaben an 31 Standorten tätig und beschäftigt weltweit rund 5600 Mitarbeitende.

cf/cg