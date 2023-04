Pictet: Raymond Sagayam wird neuer geschäftsführenden Teilhaber

Genf (awp) - Die Gruppe Pictet hat Raymond Sagayam in das Gremium der geschäftsführenden Teilhaber aufgenommen. Er tritt seine Funktion ab Anfang Januar an.

Der 46-jährige Doppelbürger von Grossbritannien und Malaysia habe seine Karriere im Jahr 2010 im Pictet Asset Management als Verantwortlicher für das Total Return Fixed Income-Geschäft begonnen, teilte das Finanzinstitut am Mittwochabend in einem Communiqué mit. 2017 wurde er in die Geschäftsleitung von Pictet Asset Management berufen. Seit 2022 hat Sagayam die Verantwortung von Pictet Asset Management in London inne.

Vor seiner Zeit bei Pictet war er für die Swiss Re tätig gewesen.

Das Gremium der geschäftsführenden Teilhaber besteht derzeit aus acht Mitgliedern. Nach der Pensionierung von Rémy Best im Mai werden es nur noch sieben sein, bis Raymond Sagayam im Januar sein Amt antritt. Die Nomination muss noch von den zuständigen Behörden gutgeheissen werden.

rq/jh/jb