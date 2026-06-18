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18.06.2026 10:51:36

Pictet-Fonds kauft Zürich Marriott Hotel

Marriott
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Genf/Zürich (awp) - Pictet Alternative Advisors hat über seinen Fonds Elevation II gemeinsam mit Vertell Asset Management das Zürich Marriott Hotel erworben. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Das Hotel mit 266 Zimmern werde weiterhin von Marriott betrieben, teilte Pictet am Donnerstag mit. Die Modernisierung der Zimmer werde unter dem neuen Eigentümer fortgesetzt.

Das Fünf-Sterne-Hotel liegt direkt an der Limmat unweit des Zürcher Hauptbahnhofs. Es verfügt über Veranstaltungsflächen von 2100 Quadratmetern und laut Pictet über die grössten Tagungsräume unter den Fünf-Sterne-Hotels im Stadtzentrum von Zürich.

Pictet verweist auf eine positive Entwicklung des Zürcher Hotelmarkts. Die Zahl der Touristen liege inzwischen über dem Niveau vor der Coronapandemie, während das Hotelangebot in der Innenstadt in den vergangenen zehn Jahren nur um 0,5 Prozent gewachsen sei.

yz/cg

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Long 12’913.47 13.68 SE2BZU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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