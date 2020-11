Pictet Asset Management eröffnet Ableger in Shanghai

Genf (awp) - Die Asset-Management Tochter der Genfer Privatbank-Gruppe Pictet hat in Shanghai eine Niederlassung eröffnet. Nach der Registrierung bei der Chinese Association of Asset Managers (AMAC) könne die Gesellschaf nun Gelder von Anlegern aus China investieren, teilte Pictet am Montag mit.

Die chinesische Vermögensverwaltungsbranche verfüge über ermutigende Perspektiven, heisst es weiter. Das Wachstumspotential der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft der Welt werde angetrieben von einer hohen Sparquote.

Das globale makroökonomische Umfeld sei zwar aktuell "nicht ohne Herausforderungen". Die Zeit sei aber "reif für diesen wichtigen Schritt", lässt sich der Pictet-Senior-Partner Renaud de Planta in der Mitteilung zitieren.

sta/ra