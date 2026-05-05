|
05.05.2026 10:09:36
Pictet Asset Management ernennt Malick Badjie zum Global Co-Head of Sales
Genf (awp) - Pictet Asset Management (Pictet AM) hat Malick Badjie per 1. Mai zum Global Co-Head of Sales und Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Er teilt sich die Position mit Niall Quinn. Beide berichten laut Mitteilung vom Dienstag direkt an Raymond Sagayam, geschäftsführender Teilhaber und Co-CEO von Pictet AM.
Badjie kommt von Robeco, wo er neun Jahre tätig war, zuletzt als Global Head of Sales & Marketing und Geschäftsleitungsmitglied. Er verfügt über 23 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Vertriebspositionen.
Er folgt auf Luca Di Patrizi, der nach 27 Jahren bei Pictet AM im September 2026 als Head of Sales Europe zurücktreten wird. Di Patrizi bleibt laut den Angaben bis zu seinem Ruhestand als strategischer Berater tätig.
Pictet AM verwaltete per 31. März Vermögen von 264 Milliarden Franken und verfügt weltweit über 18 Business Development Centres.
awp-robot/ls/
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.Weiterleseen!
USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKeine Fortschritte im Nahost-Krieg: SMI baut Gewinne aus -- Optimismus der DAX-Anleger wird grösser -- Verluste in Hongkong - Keine Impulse aus Japan oder China
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag mit Gewinnen. Am deutschen Aktiemmarkt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. In Asien haben die Verkäufer die Oberhand im Handel.