Pictet Asset Management ernennt Malick Badjie zum Global Co-Head of Sales

Genf (awp) - Pictet Asset Management (Pictet AM) hat Malick Badjie per 1. Mai zum Global Co-Head of Sales und Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Er teilt sich die Position mit Niall Quinn. Beide berichten laut Mitteilung vom Dienstag direkt an Raymond Sagayam, geschäftsführender Teilhaber und Co-CEO von Pictet AM.

Badjie kommt von Robeco, wo er neun Jahre tätig war, zuletzt als Global Head of Sales & Marketing und Geschäftsleitungsmitglied. Er verfügt über 23 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Vertriebspositionen.

Er folgt auf Luca Di Patrizi, der nach 27 Jahren bei Pictet AM im September 2026 als Head of Sales Europe zurücktreten wird. Di Patrizi bleibt laut den Angaben bis zu seinem Ruhestand als strategischer Berater tätig.

Pictet AM verwaltete per 31. März Vermögen von 264 Milliarden Franken und verfügt weltweit über 18 Business Development Centres.

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