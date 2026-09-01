Pictet Asset Management ernennt Alfred Le Léon zum ETF-Vertriebschef EMEA

Genf (awp) - Pictet Asset Management (Pictet AM) hat Alfred Le Léon zum Head of ETF Distribution für die EMEA-Region ernannt. Die neu geschaffene Position wurde anlässlich der jüngst erfolgten Lancierung der ersten ETFs von Pictet AM für den europäischen Markt geschaffen.

Le Léon wechselt laut einer Mitteilung vom Dienstag von J.P. Morgan zu Pictet AM. Bei der US-Bank verantwortete er demnach fast acht Jahre den Vertrieb von ETFs für Frankreich, Benelux und die französischsprachige Schweiz.

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