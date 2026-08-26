Picpay A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Picpay A lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Picpay A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87.33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 824.6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 440.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch