PICKLES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PICKLES hat sich am 29.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12.17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PICKLES ein EPS von 9.92 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.79 Prozent auf 9.50 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte PICKLES 10.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch