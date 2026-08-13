Piccadily Agro Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Piccadily Agro Industries hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.17 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.95 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17.43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Piccadily Agro Industries einen Umsatz von 2.14 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch