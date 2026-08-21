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21.08.2026 06:37:00
Picard Medical legte Quartalsergebnis vor
Picard Medical hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -3.05 USD. Ein Jahr zuvor waren -5.100 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Picard Medical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.0 Millionen USD im Vergleich zu 2.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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