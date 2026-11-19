Picard Medical präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.95 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9.570 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Picard Medical im vergangenen Quartal 0.2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 81.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Picard Medical 1.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch