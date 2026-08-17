PIALA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PIALA hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.30 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4.67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch