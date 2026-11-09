Piaggio C SPAAz legte Quartalsergebnis vor

Piaggio C SPAAz hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.02 EUR gegenüber 0.010 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 351.8 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 394.4 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch