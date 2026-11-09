Piaggio C SPA Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Piaggio C SPA Un stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresviertel hatte Piaggio C SPA Un 0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Piaggio C SPA Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 453.8 Millionen USD im Vergleich zu 411.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch