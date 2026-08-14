PIA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PIA präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36.83 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 102.16 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.80 Prozent auf 14.19 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch